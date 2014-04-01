- Протяженность границы Западно-Казахстанской и Саратовской области составляет около 550 км. Мы исторически являемся дружными соседями. Ежегодно наблюдается положительная динамика товарооборота между нашими областями и странами. Хочу отметить, что немаловажную роль в этом играет и инфраструктура на границе. Учитывая, что ЗКО является своего рода транслогистическим хабом, нами будут продолжены работы по реконструкции дорог в вашем направлении, - сказал губернатор Саратовской области Валерий РАДАЕВ. По словам акима региона Нурлана НОГАЕВА, в этом году в Западно-казахстанской области планируется реконструкция дорог областного значения в направлении Саратовской области. Также готовится ПСД на реконструкцию автодороги республиканского значения в том же направлении. В ходе переговоров было решено совместно построить дорожное полотно трассы Уральск-Саратов. Это значит, что со стороны Уральска до границы с РФ дорогу прокладывают местные власти, протяженность ее составляет 104 км. Реконструкция дороги начнется уже в этом году. На строительство первого участка (4 км) от СХИ до границы Зеленовского района уже выделено 800 млн. тенге. На второй участок до поселка Переметное протяженностью 31 км уже готова проектно-сметная документация (она обойдется в более чем 6 млрд тенге), а с 31 по 104 км до границы с РФ в настоящее время готовится ПСД.