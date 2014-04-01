Более 22 тысяч горожан приняли участие в субботниках по санитарной очистке города Атырау, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметили в городском акимате, с 1 марта по  1 мая в Атырау был объявлен двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий областного центра под девизом «Чистота родного города в твоих руках!». За это время проведены два субботника, общее количество принимавших участие в очищении города от мусора превысило 22 тысячи человек. Принимают участие в уборке родного города не только простые смертные, но и чиновники во главе с акимом города Сериком АЙДАРБЕКОВЫМ. В частности, участвуют в посадке зеленых насаждений для парка в жилом массиве города. В общей сложности во время очистки города от мусора было вывезено 570 кубометров отходов. Как отметили в городском акимате в санитарной очистке и благоустройстве территорий приняли участие 1967 предприятий и организаций всех форм собственности. Для вывоза отходов были задействованы 165 единиц спецтехники. Очередные субботники пройдут 12 и 26 апреля. subbotnik1subbotnik2subbotnik3