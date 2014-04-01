Напомним, британец Барох ПИТЕР был выявлен 14 января в гостинице "Шагала". В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Ему было предъявлено обвинение по статье 273 УК РК - "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и 124 - "Развращение малолетних, совершенное неоднократно". Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд под председательством судьиудовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА сроком на 2 месяца. По словам замначальника следственного управления, в настоящее время в Актобе до сих пор проводится экспертиза ноутбука иностранца. - На него поступило 5 заявлений от жительниц Уральска и еще 7 от жительниц Атырау, - рассказал Магауия КУРМАШЕВ. - Как только экспертиза будет готова, дело будет передано в суд.