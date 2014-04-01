На протяжении своего существования предприятие непрерывно развивается и на сегодняшний день занимает одно из первых мест на рынке хлебобулочных изделий. Если в самом начале пути своего развития в пекарне в основном производили хлебные изделия, то сейчас под маркой «Желаевский хлеб» выпускают более 20 хлебных наименований, в том числе и кондитерские изделия. Не так давно под торговой маркой открылся еще один хлебный магазин по адресу: пр. Абулхаир хана, 14 (напротив остановки им. С.Тюленина). - Купила торт на 8 марта, очень понравился и мне, и всей семье, - рассказывает одна из посетительниц магазина Елена. - Очень вкусный, нежный. А самое главное - выпечка вся свежая и недорогая. Вот решила в этот раз сделать здесь торт на заказ, так как мне продавец объяснила, что до конца апреля здесь торты будут продаваться по себестоимости. Мне такой вариант экономии нравится. Довольны горожане не только кондитерскими изделиями, но и свежим, душистым хлебом. Для удобства населения в городе была создана сеть фирменных ларьков, где всегда можно купить свежий хлеб и хлебобулочные изделия. - Я ежедневно проезжаю мимо нового магазина «Желаевский хлеб», - делится своим мнением уралец Андрей АРТЮХИН. - Здесь всегда свежая выпечка и выбор хороший. Себе всегда беру булку «Бородинского», а домашним - белый хлеб.

Ассортимент в пекарне очень разнообразен: помимо нескольких видов хлеба, здесь выпекают 5 видов батонов: нарезанный, багет, батон с маком, с изюмом, хала, а также мелкоштучные изделия: слойки со сгущенкой, с изюмом, кексы и прочее.