Хлебобулочные изделия уральцам предприятие поставляет уже более 14 лет. hleb1 На протяжении своего существования предприятие непрерывно развивается и на сегодняшний день занимает одно из первых мест на рынке хлебобулочных изделий. Если в самом начале пути своего развития в пекарне в основном производили хлебные изделия, то сейчас под маркой «Желаевский хлеб» выпускают более 20 хлебных наименований, в том числе и кондитерские изделия. Не так давно под торговой маркой открылся еще один хлебный магазин по адресу: пр. Абулхаир хана, 14 (напротив остановки им. С.Тюленина). hleb2 - Купила торт на 8 марта, очень понравился и мне, и всей семье, - рассказывает одна из посетительниц магазина Елена. - Очень вкусный, нежный. А самое главное - выпечка вся свежая и недорогая. Вот решила в этот раз сделать здесь торт на заказ, так как мне продавец объяснила, что до конца апреля здесь торты будут продаваться по себестоимости. Мне такой вариант экономии нравится. hleb3 Довольны горожане не только кондитерскими изделиями, но и свежим, душистым хлебом. Для удобства населения в городе была создана сеть фирменных ларьков, где всегда можно купить свежий хлеб и хлебобулочные изделия. hleb4 - Я ежедневно проезжаю мимо нового магазина «Желаевский хлеб», - делится своим мнением уралец Андрей АРТЮХИН. - Здесь всегда свежая выпечка и выбор хороший. Себе всегда беру булку «Бородинского», а домашним - белый хлеб.

hleb5Ассортимент в пекарне очень разнообразен: помимо нескольких видов хлеба, здесь выпекают 5 видов батонов: нарезанный, багет, батон с маком, с изюмом, хала, а также мелкоштучные изделия: слойки со сгущенкой, с изюмом, кексы и прочее.

hleb6- Я здесь всегда эклеры покупаю, - рассказывает школьник Арман. - Они не клеклые и крема в них очень много. Поэтому могу съесть несколько штук за раз. А еще обожаю их кексы. Часто после школы покупаю. hleb7 Также продукцию «Желаевский хлеб» можно купить в крупных супермаркетах города. Марка "Желаевский хлеб" успела зарекомендовать себя как один из самых лучших брендов, поэтому продукцию этой фирмы с удовольствием берут на реализацию многие владельцы магазинов. hleb8Производство продолжает развиваться, так, на прилавки города поступили новинки: безе с ореховой начинкой, зефир, штрудель.