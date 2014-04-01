В рамках гастрольного тура, который был приурочен к празднованию Наурыза, оркестр побывал в турецких городах Манисе и Стамбуле, немецких Берлине и Мюнхене, в также в Вене (Австрия). В программе концерта прозвучали знаменитые произведения Туркеша, Таттимбета, Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Нартая, Ыкыласа, Н.Тлендиева и другие. - Каждый концерт проходил с полным аншлагом, - делятся впечатлениями артисты. Особые овации срывали вокалисты оркестра. Как рассказал на прошедшей пресс-конференции по итогам тура заместитель акима области Шынгыс Мукан, главная цель организованного тура - это популяризация казахского народного творчества за рубежом.