Мероприятия стартовали в нефтяной столице сегодня, 1 апреля, с открытия нефтегазовой конференции. Участниками конференции «OILTECH Atyrau 2014» стали ключевые нефтедобывающие и сервисные компании, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы из Австрии, Беларуси, Германии, Казахстана, Нидерландов и России. Программа двухдневной конференции включает вопросы разработки шельфовых месторождений, повышения нефтеотдачи, промышленной безопасности и государственного экологического контроля, развития нефтепереработки и нефтехимии, особое внимание уделено технологии бурения. В рамках семинара по геологоразведке подробно обсуждаются последние достижения в области геологии нефти и газа и рассмотрены наиболее актуальные проекты. 2 апреля откроется непосредственно выставка. Выставка проходит с 1 по 3 апреля в спорткомплексе «Атырау» и временном павильоне, специально возведенном для проведения события. Официальную поддержку проектам оказывают Министерство нефти и газа РК, Министерство регионального развития РК, АО «НК «КазМунайГаз», Акиматы города Атырау и Атырауской области, Союз сервисных компаний РК и Казахстанское общество нефтяников-геологов. Организаторы - выставочные компании Iteca (Казахстан) и ITE Group Plc (Великобритания).