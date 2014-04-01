Иллюстративное фото с сайта ust-kamenogorsk.kz Иллюстративное фото с сайта ust-kamenogorsk.kz У самолета Боинг-757 авиакомпании «SCAT» отказали тормоза при посадке в аэропорту Астаны, на борту находились 180 человек, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба столичного аэропорта. По данным пресс-службы, 1 апреля 2014 года в 4.10 час (2.10 мск) у  пассажирского самолета Боинг-757 авиакомпании «SCAT», следовавшего по маршруту Бангкок-Астана,  при производстве посадки в аэропорту Астаны из-за отказа тормозной системы левого шасси  произошло повреждение (стирание) всех четырех колес, вследствие чего возникло задымление. «На борту самолета находились девять членов экипажа, 171 пассажир (122 взрослых, 49 детей), никто из них не пострадал. Все службы аэропорта были приведены в готовность», — говорится в сообщении. Эвакуация пассажиров проводилась с места остановки воздушного судна (рулежной дорожки). В настоящее время проводится расследование. Источник: ИА "Новости - Казахстан"