На автодороге "Самара-Шымкент" на 808 километре из-за плохих погодных условий столкнулись два автомобиля, образовался затор из 500 машин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АО "НК КазАвтоЖол". "За минувший день в Актюбинской области на автодороге "Самара-Шымкент" на 808 километре из-за плохих погодных условий столкнулись два автомобиля, образовался затор из 500 машин", - говорится в сообщении. В нацкомпании пояснили, что в связи с резким ухудшением погодных условий - метелью, ухудшением видимости с 31 марта 17:00 в Актюбинской области были закрыты автодороги "Самара-Шымкент" (753 километров города Актобе - 891 километров города Хромтау), "Актобе - граница России город Орск". "Сотрудниками Актюбинского филиала "Казахавтодор" была расчищена автодорога, автомашины освобождены. Оставшиеся 5 человек были доставлены в Хромтау на попутной машине. На данном участке работало 5 единиц техники. В целях предотвращения паводков ведутся работы по очистке мусора и снега на автотрассах Актюбинской области", - отметили в компании. Напомним, как ранее писал "Мой ГОРОД", в праздничные дни с 21 по 25 марта на трассе Актобе - Хромтау застряло огромное количество машин. По словам самих водителей, в пробке их было около 1300. На трассе людям нечего было есть, так как работники ДЧС 20 марта привезли людям продукты, а потом о них забыли. Жители окрестных поселков продавали еду по бешеным ценам, так, пирожок стоил 200 тенге, булка хлеба тоже стоила 200 тенге. В ДЧС, в свою очередь, опровергли слова водителей, сказав, что все выходные занимались спасением людей на трассе. Сегодня, 1 апреля, пользователь портала "Мой ГОРОД" прислал несколько фотографий, сделанных на трассе Актобе-Хромтау в праздничные дни.