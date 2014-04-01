Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. По словам пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, за организацию бунта в исправительной колонии к длительным срокам заключения приговорены 7 осужденных, которые отбывают наказание в режимном учреждении 170/2. - Как следует из материалов дела, в августе 2013 года осужденные исправительной колонии РУ-170/2 выразили недовольство по изъятию запрещенных предметов в режимном учреждении, - рассказала Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. - Осужденные организовали акцию неповиновения законным требованиям администрации учреждения. И 64 осужденных нанесли себе различные телесные повреждения. По словам КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, в ходе следствия были установлены 7 организаторов преступления, имеющие влияние на остальных отбывающих наказание. Все семеро осужденных были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 360 УК РК - «Организация группового неповиновения законным требованиям администрации учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества». Организатор преступления приговорен к 7,5 года лишения свободы, остальные шестеро его подельников получили по 5 лет и 1 месяцу лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима. - Кроме того, по уголовному делу вынесено частное постановление в отношении следователя, который не указал наличие особо опасного рецидива в действиях обвиняемых, что могло бы повлиять на назначение вида исправительного учреждения, - сказала пресс-секретарь. - Также вынесено частное постановление в адрес КУИС РК за отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных по ведению воспитательной работы среди осужденных РУ-170/2. Напомним, 20 августа прошлого года в колонии общего режима РУ-170/2 начался бунт заключенных. 64 заключенных нанесли себе различные увечья. Как выяснилось позже, на территории учреждения проводились мероприятия, в ходе которых было вывезено 9 грузовых автомашин с изъятыми у осужденных запрещенными предметами. Среди них телевизоры, занавески, гражданская одежда, матрацы и мобильные телефоны.