Фото с сайта assastudio.ru Фото с сайта assastudio.ru Двух спортивных функционеров обвиняют в хищениях еще 10 миллионов бюджетных денег по 8 эпизодам. По словам пресс-секретаря областного суда Гульмиры КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, уральский городской суд санкционировал арест в отношении бывшего начальника областного управления физической культуры и спорта Муслима УНДАГАНОВА и бывшего директора школы высшего спортивного мастерства  Мендихана ДЖАКЕНОВА. Спортивных функционеров обвиняют в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в январе нынешнего года в отношении должностных лиц областного управления физкультуры и спорта было возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств и совершении служебного подлога, которые совершены в 2008-2009 годах. При участии тренеров и спортивных функционеров УНДАГАНОВЫМ и ДЖАКЕНОВЫМ оформлялись фиктивные приказы на командировку или учебно-тренировочные сборы спортсменов в различные страны. Однако на деле никто никуда не выезжал, а выделенные средства присваивались. В общей сложности УНДАГАНОВ и ДЖАКЕНОВ обвиняются в хищениях бюджетных средств свыше 10 миллионов тенге по 8 эпизодам. Им предъявлено обвинение по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере» и 314  УК РК «Служебный подлог, совершенный должностным лицом». Уральский городской суд санкционировал арест Муслима УНДАГАНОВА и Мендихана ДЖАКЕНОВА сроком на два месяца. 17 февраля специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО признал виновными УНДАГАНОВА, ЖЕТПИСОВА и БЕКАРЫСТАНОВА в «Присвоении или растрате вверенного чужого имущества», «Создании и руководстве организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений», «Служебном подлоге», а ДЖАКЕНОВА в этих же статьях и еще в «Уклонении от уплаты таможенных платежей и сборов» и «Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем». В итоге Муслим УНДАГАНОВ был приговорен к 12 годам лишения свободы, Мендихан ДЖАКЕНОВ к 11 годам, Коныса ЖЕТПИСОВА и Турарбека БЕКАРЫСТАНОВА приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Также суд обязал их восстановить ущерб государству более 124 миллионов тенге. К слову, на прениях сторон Муслим УНДАГАНОВ просил суд освободить его бывших подчиненных и наказать только его. 4 спортивных функционеров обвинили по 71 эпизодам, в деле было 105 томов и 400 свидетелей, однако на суде были опрошены всего треть из них.