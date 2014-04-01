Главная цель операции «Бекире» - пресечение браконьерского вылова рыбы в урало-каспийском бассейне и обеспечение беспрепятственного прохода рыб осетровых пород к местам нерестилищ. В этом году подход к проведению операции будет особым, пообещали представители сразу нескольких ведомств. В брифинге приняли участие представители сразу нескольких ведомств, в числе которых и представители комитета рыбного хозяйства. Так,подчеркнул, что операция этого года кардинально отличается от всех тех, что проводились в предыдущие. В частности, если ранее каждый орган и структура разрабатывали планы отдельно и действовали, соответственно, также сами по себе, то теперь акция проводится совместно, приказом четырех министерств. Это министерство окружающей среды и водных ресурсов, министерство транспорта и коммуникаций, министерство внутренних и дел и пограничная служба КНБ РК. - Разработали план действий, план штаба, особое внимание обратили на ситуацию с поселками Жанбай и Забурунье. К этим поселкам у нас есть особый подход. Соответственно, мы проведем определенную работу, мероприятия предварительные. Заседания координационного штаба будут проводиться еженедельно, будет задействована мощная информационная система. Мы привлекаем опытных инспекторов с других бассейновых инспекций, которые вахтовым методом будут работать здесь. Также в этом году будут привлекаться сотрудники внутренних войск, - сказал зампред комитета. В рамках акции, в местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства, будут организованы 11 передвижных и 10 стационарных постов. Задействованы 94 государственных инспектора, 8 патрульных катеров КС, 14 маломерных судов, 15 транспортных средств, 6 брандвахт, 1 теплоход. Кроме того, будет привлечен авиатранспорт и морские катера пограничной службы. Акция «Бекире – 2014» стартовала уже сегодня, 1 апреля. Насколько планы по масштабному наступлению на браконьеров окажутся реальными и результативным, станет известно уже совсем скоро. Тем более что сами организаторы обещают широко информировать население чуть ли не каждую неделю.