Иллюстративное фото с сайта bublik.delfi.ee Иллюстративное фото с сайта bublik.delfi.ee 60 тысяч рублей, по официальному курсу более 300 тысяч тенге, выиграла жительница из Атырау у знатоков элитарного клуба, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Очередная игра весенней серии «Что? Где? Когда?» прошла 29 марта. Команда Балаша КАСУМОВА пыталась выиграть интеллектуальный спор у телезрителей. В этот раз вопросы телезрителей были им не по зубам. Свой вклад в победу телезрителей внесла и Гульдесте ТОЛЕГЕНОВА из Атырау. Ее вопрос в блице принес ей денежный приз в сумме 60 тысяч рублей. Знатоки должны были ответить на вопрос, что хотели сказать авторы рекламного плаката одного из бразильских ресторанов. На плакате была изображена разделочная доска и некое приспособление. Впоследствии стало известно, что приспособлением являлся массажер. На блиц знатокам отводится 20 секунд. Один из известных игроков элитарного клуба Дмитрий АВДЕЕНКО попытался дать правильный ответ, но он оказался неверным. Как стало известно из уст ведущего, правильный ответ – в этом ресторане самое мягкое мясо. Кстати, в этой серии участвовал еще один вопрос казахстанки Татьяны ПЕРЬЯНОВОЙ из Актобе. Но на ее вопрос о профессии стоматолога, знатоки дали правильный ответ.