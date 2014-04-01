Иллюстративное фото с сайта ladyfromrussia.com Иллюстративное фото с сайта ladyfromrussia.com Петиция о присоединении Аляски к России, размещенная на сайте Белого дома, набрала свыше 36 тысяч голосов американцев. Для того, чтобы власти США начали официально рассматривать запрос, она должна собрать 100 тысяч подписей до 20 апреля. В обращении отмечается, что жители Сибири перебрались на Аляску через Берингов пролив еще в глубокой древности. Россияне стали также первыми европейцами, посетившими Аляску 21 августа 1732 года. Россия подписала с США договор о продаже Аляски 30 марта 1867 года. За полтора миллиона квадратных километров территории Штаты заплатили 7,2 миллиона долларов золотом. Тогда казалось, что России просто нет смысла держать в составе империи такой отдаленный и уязвимый регион. Несмотря на то, что с момента исторической сделки прошло уже почти полтора века, эксперты уверены, что договор можно опротестовать. "Этот договор нарушал законы Российской империи. И мы будем подавать иски и выходить на отмену этого договора. Мы создаем экспертную группу, которая займется подготовкой и юридическим обоснованием для иска", - заявил политик и писатель Иван Миронов в интервью LifeNews. Отметим, что 22 марта постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов в шутку посоветовал американскому сенатору Джону Маккейну "следить за Аляской".