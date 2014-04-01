Фото с сайта carobka.ru Фото с сайта carobka.ru Сын главы управления ГИБДД МВД по Татарстану Рифката Минниханова и племянник главы республики Рустама Минниханова сбил насмерть студента, сообщает портал LifeNews. Трагедия произошла вечером 28 марта в городе Альметьевск. Как рассказали в полиции, 34-летний Рамиль Минниханов ехал на своем автомобиле Range Rover и "на пешеходном переходе во избежание наезда на пешехода принял резко влево, где совершил наезд на пешехода, стоявшего на остановочном пункте встречного направления". От сильного удара молодой человек отлетел на несколько метров. Внедорожник же получил повреждения передней части кузова. Приехавшие на место медики спасти жизнь студента уже не смогли. Рамиль в этот день ехал к своему отцу, а студент второго курса Альметьевского политехнического техникума Александр Трофимов ждал автобуса, чтобы уехать домой с учебы. Представитель ГИБДД по Татарстану Рауль Тинчурин подтвердил информацию о том, что Рамиль пытался избежать столкновения с пешеходом и поэтому резко повернул руль. Ведется следствие.