Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kz Министерство труда и соцзащиты потребовало вернуть 45 миллионов тенге, которые выделяли на единовременное пособие и пособия для получения жилья. Однако, подделав паспорта и свидетельства о рождении граждан Монголии, группа из майора, подполковника полиции и троих гражданских лиц умудрилась заполучить эти суммы. Вымышленными, по мнению следствия, оказались 26 многодетных семей. В них насчитывалось почти 230 человек. За халатность к суду привлекли бывшего начальника управления миграционной полиции Армана КУРМЕТОВА и его заместителя Кадырбека АМАНБАЕВА. После зачитывания обвинения в суде каждый из подсудимых заявил, что не признает своей вины. Несмотря на предъявленное обвинение, подсудимые хорошо держатся в суде и даже улыбаются. Только двое из семерых подсудимых находятся в следственном изоляторе. Остальные пятеро приходят в суд из дома.