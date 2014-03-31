Райса БАЙЛИЕВА отметила, что не собирается переходить в спорт ветеранов. - Когда-то мне раскрыли секрет большой силы российские спортсмены, - рассказывает Райса БАЙЛИЕВА. - Многое зависит от спортивного питания. Например, рекомендуется кушать сердце лошади. Это животное очень выносливое и сильное. Мои родственники заказывают специально для меня сердце коня. Потом мы его варим, режем, добавляем порезанную кубиками вареную морковь или вареную свеклу, солим по вкусу. Салат для силы и выносливости готов! Всегда, когда я еду на соревнования, я беру с собой вареное сердце. Раньше у меня были соседи-немцы. Они угощали меня домашним свиным салом. Сало тоже дает много энергии. Уже не первый год мы стали придерживаться старинных казахских традиций в питании. Ради них и пожилых членов семьи мне пришлось отказаться от свиного сала.