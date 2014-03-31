- Среди наиболее крупных проектов 2014 года - ремонт дорог и благоустройство дворов в областном центре, - сообщили в пресс-службе облакимата. - А также развитие социальной инфраструктуры города Хромтау, модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Актобе, продолжение ежегодной поддержки Хромтауского горно-технического колледжа - кузницы кадров для предприятий АО «ТНК «Казхром». Поддержка физкультурно-оздоровительного комплекса и волейбольного клуба города Хромтау. Встречас председателем совета директоров ERG Александром Машкевичем исостоялась в субботу. На ней подписали меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом области и ERG, которая в декабре 2013 года завершила сделку по покупке ENRC (Eurasian Natural Resources Corporation PLC). В целом в рамках заключенного меморандума на 2014 год АО «ТНК «Казхром» профинансирует в Актюбинской области проекты на 800 миллионов тенге. - Группа ENRC, в которую входит АО «ТНК «Казхром», ежегодно берет на себя обязательства по финансированию значимых для региона экономических, инфраструктурных, социальных и культурных проектов, - отмечают в пресс-службе облакимата. - Только за последние три года на развитие области направили более 2 миллиардов тенге. В том числе на такие крупные проекты, как строительство теннисного центра в городе Актобе, жилых домов, а также проведение капитальных ремонтов школ и детских садов в Актобе и Хромтау.