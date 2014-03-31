Иллюстративное фото с сайта www.ubrr.ru Иллюстративное фото с сайта www.ubrr.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Гульмиру КЕНЖЕГАЛИЕВУ. Сегодня, 31 марта, в Западно-Казахстанском областном суде состоялся семинар по вопросам рассмотрения дел в банковской сфере. - В последнее время участились случаи обращения в суд банковских структур о взыскании банковской задолженности с заемщиков. Подобные ситуации возникают при нарушении заемщиками сроков возврата займа. В свою очередь, банки требуют взыскать всю сумму, - сообщила судья специализированного межрайонного экономического суда Найля СЕЙДАХМЕТОВА. По словам председателя коллегии Бахытбека БЕГАЛИЕВА, при рассмотрении подобных дел в судах, нужно смотреть, насколько существенные нарушения допустил заемщик. Нужно это в первую очередь для вынесения справедливого и законного решения. Еще одной проблемой является то, что банки не могут найти своих должников, потому что последние не проживают по указанному адресу. - Что касается судебной практики рассмотрения дел об обращении взыскания на заложенное имущество, количество таких дел в судах значительно снизилось, за весь прошлый год в суд поступило всего 4 таких дела, - рассказал судья  Сергей СЕРГЕЕВ. По словам судьи Флюры САПАРОВОЙ, не возникает больших сложностей по вопросу соблюдения правил порядка реализации заложенного имущества. В основном банки решают вопрос о внесудебной реализации заложенного имущества. За последние два года в суд поступило всего два дела по реализации заложенного имущества. Также в ходе семинара были обсуждены проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении дел в данной сфере.