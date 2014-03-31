Иллюстративное фото с сайта gorodkerch.com Иллюстративное фото с сайта gorodkerch.com Вчера, 30 марта в Уральске прошли выборы депутата избирательного участка №1 (это район поселков Зачаганск и Круглоозерное). По словам председателя городской избирательной комиссии Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, на данном избирательном участке проживает более 9 тысяч человек, из которых на выборы пришли 6570 избирателей, или 66,9%. - За Аккали АУБЕКЕРОВА проголосовало 86,5% избирателей, за Данияла ЖУНИЛОВА - 11%, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА. - Большинством голосов победу одержал Аккали АУБЕКЕРОВ, вместо выбывшего депутута Ерлана БАХТИЯРА в связи с переходом на государственную службу. К слову, Аккали АУБЕКЕРОВ до этого занимал должность зампредседателя ЗКОФ партии «Нур Отан» и на выборах, соответственно, был выдвиженцем правящей партии.