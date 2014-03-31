Иллюстративное фото с сайта astra-38.ucoz.ru Иллюстративное фото с сайта astra-38.ucoz.ru Такое предложение акима города Алтая КУЛЬГИНОВА сегодня, 31 марта, на очередной сессии маслихата одобрили депутаты. По словам начальника городского отдела занятости и соцпрограмм Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, участникам и инвалидам ВОВ, блокадникам Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей ко дню 70-летия Победы с 1 мая 2014 года будут выплачиваться социальная помощь в размере 5 МРП или 9260 тенге на оплату коммунальных услуг. - В Уральске на сегодняшний день проживают 232 ветерана и участника ВОВ, 17 бывших узников концлагерей и 10 блокадников, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА. Средства будут выделены из городского бюджета. - Я думаю что это будет ощутимой помощью, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ.  