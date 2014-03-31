Сегодня, 31 марта, на 21 сессии городского маслихата о масштабном строительстве в Уральске рассказал. Так, по словам начальника, только в прошлом году в Уральске было построено 8 многоэтажных домов, два из которых получили вкладчики «ЖССБК», еще два молодые семьи, остальные три - очередники. - Всего поступило 880 заявлений от молодых семей, 270 из них получили квартиры, - рассказал Малик ЕСНИЯЗ. - К 2020 году в Уральске планируется построить 290 многоэтажных домов на сумму 86 миллиардов тенге. По словам Малика ЕСНИЯЗА, кроме того, в прошлом году была проведена электрификация на сумму 233 млн тенге, теплоснабжение - на 207 млн тенге, газоснабжение - на 36,7 млн, и почти на 1,5 млрд тенге - водоснабжение. В основном это подведение коммуникаций к новым микрорайонам города. Между тем, депутатов возмутило состояние дорог к социальным объектам. Так, по словам, к нему часто поступают звонки с жалобами на то, что к некоторым школам вообще нет прохода. Конкретно депутат назвал СОШ №46, №42 и №16. - У нас есть несколько проектов, которыми занимается ЖКХ, - ответил Малик ЕСНИЯЗ. - Большие вопросы по новым микрорайонам. Разработан проект на строительство внутриквартальных дорог, он сейчас находится на госэкспертизе. Летом нынешнего года строительство будет. - В Уральске 580 км дорог, 49% из которых асфальтированы, но более половины из асфальтированных дорог нуждаются в капитальном ремонте, - рассказал. - Отсюда идет вынос грязи. Кроме того, в период обильного снеготаянья грязь выносится с новых микрорайонов. По словам акима, строительство жилых домов окончено, но инфраструктура еще не подведена, и об этом жильцов заранее предупредили. Дороги будут сделаны в этом году, на это выделено около 100 млн тенге. Другойвозмутился качеством строительства. Например, материалами, которые использовались при строительстве спортивной площадки и ФОК в поселке Деркул. - На напольных покрытиях ФОК появились грибки. Компания дала гарантийное письмо и все. Понятно, что они устранят их, но полы заменять надо полностью, - говорит Жумабай АЙТУЕВ. По словам депутата, у нас сейчас две проблемы, первая из которых - позднее выделение денег, а вторая – необходимость быстрого освоения выделенных средств. Поэтому так и получается. К слову, депутат предложил включать народных избранников в комиссию по приему объектов. Правда, другойрезко отреагировал на это предложение. - Сейчас в приемочную комиссию итак входят 18 человек, всех кого не лень включили в комиссию, и некоторые из них вообще никогда не приходят на прием объекта, это подтвердят другие руководители строительных компаний, - ответил Кайдар КОЩАНОВ. Депутат предложил действовать в рамках закона.