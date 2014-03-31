Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ В Шымкенте мать жестоко избила пятилетнюю дочь. 36-летняя жительница 8-го микрорайона таким образом наказала свою пятилетнюю дочь, сообщает Otyrar-tv.kz. Как говорят очевидцы, крики девочки были слышны почти во всем микрорайоне. На них и сбежались соседи и контрактные военнослужащие военной части 65/06. По словам соседей, когда у женщины пытались отобрать избитого ребенка, она продолжала бить ее кулаками по голове и ногами по животу. "Я живу в соседнем дворе, но все равно услышала крики. Я подбежала и когда попыталась спрятать за свою спину ребенка, она начала ее пинать ногами в живот. Потом я вызвала полицию", - рассказал очевидец. На место прибыли местный участковый и сотрудники скорой медицинской помощи. Медики обнаружили у ребенка гематомы на голове, рваные раны в области лба, а так же кровоподтеки по всему лицу. Как сообщил заместитель начальника Абайского ОП Багдат Асанов, медицинское обследование выявило у матери, избившей свою дочь, психические отклонения. Она определена в психоневрологический диспансер. Избитый ребенок находится в областной детской больнице. Следствие продолжается. Это уже второй случай избиения детей. Напомним, на прошлой неделе жительница Шымкента до смерти избила родную двухлетнюю дочь, а вторую побоями довела до реанимации.