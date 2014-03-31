Американское издание The Daily Beast опубликовало эксклюзивное фото силовиков, готовящихся во дворе СБУ в Киеве к противостоянию с участниками Евромайдана в центре украинской столицы. Американское издание The Daily Beast выложило в Интернете фото силовиков, которые во дворе СБУ готовятся к противостоянию с участниками акций на Майдане. snaiper1 Как утверждают журналисты издания, фотографии были сделаны утром 20 февраля. Именно тогда во дворе СБУ были замечены десятки людей, принадлежность многих из которых к элитному подразделению "Альфа" очевидна - все они экипированы бронежилетами, шлемами, боеприпасами и снайперскими винтовками, а также модифицированными АК. В некоторых из них - осколочные гранаты. snaiper2 Как отмечает Life News, на фото можно разглядеть лица снайперов - бойцы спецподразделения ходят без масок. Судя по фотографиям, многие из бойцов имели желтые или белые нарукавные повязки, и перед тем, как покинуть территорию СБУ, надевают балаклавы. Украинское подразделение "Альфа" насчитывает около 200 членов, однако несмотря на это, участники событий со стороны силовиков на Майдане 18-20 февраля до сих пор не установлены, подчеркивает The Daily Beast. snaiper3 В четверг, 3 апреля, глава МИД Украины Арсен Аваков доложит обо всем задержанных по делу расстрела людей на Майдане в феврале этого года. Уже известно, что задержали и правоохранителей, и членов криминальных банд, сообщает "Деловой квартал". Ранее генеральная прокуратура Украины установила личности стрелявших. Об этом сообщил глава ведомства Олег Махницкий. Имена он назвать отказался, однако подтвердил - это граждане Украины. Отметим. что накануне российский министр иностранных дел Сергей Лавров завил, что у Москвы есть данные, подтверждающие причастность к массовому расстрелу лидеров украинской националистической организации "Правый сектор". "У нас есть многочисленные факты, которыми я делился со своими партнерами, о том, чье посольство регулярно контактировало с "Правым сектором", куда постоянно приходили его руководители, чьи представители все время находились на Майдане в тех помещениях, которые контролировал "Правый сектор" и откуда он руководил многими бесчинствами, включая организацию стрельбы снайперов. Оставлю это на совести тех, кто занимается такими упражнениями", — сказал Лавров в эфире программы "Воскресное время". snaiper4 В "Правом секторе" слова Лаврова поспешили опровергнуть. Соответствующее заявление сделал в воскресенье пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, передает Росбалт. По его словам, российское правительство специально дезинформирует граждан России с тем, чтобы запугать их. Напомним, ранее в частном разговоре с высоким представителем Евросоюза Кэтрин Эштон министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт сообщил, ссылаясь на медика из Киева Ольгу Богомолец, что снайперы, которые стреляли на Майдане в Киеве, были наняты представителями украинской оппозиции. С 18-го по 20-е февраля в центральной части Киева прошли вооруженные столкновения между протестующими и силовиками. В беспорядках погибли 103 человека, более полутора тысяч человек пострадали.