Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Военная прокуратура Западного региона озвучила фамилию командира, избивавшего своих солдат. Он является начальником пункта технического наблюдения «Пешной» в Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, что в январе этого года на телефон доверия военной прокуратуры Западного региона по WhatsApp поступило анонимное сообщение об избиении начальником пункта технического наблюдения «Пешной» воинской части 2016 пограничной службы КНБ РК лейтенантом Ж. БАЙБУРИНЫМ своих подчиненных. После получения сигнала военная прокуратура Западного региона провела проверку. При осмотре у трех солдат были выявлены различные телесные повреждения. Прокуроры подтвердили применение к солдатам насильственных действий со стороны начальника. Было возбуждено уголовное дело по статье 380-1, части 2 УК РК - "Превышение власти или служебных полномочий". Расследование завершено и обвиняемый передан военному суду Актюбинского гарнизона.