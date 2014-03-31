По словам очевидцев, автобус 22 маршрута совершал маневр и не пропустил скорую помощь, хотя та двигалась с включенным звуковым сигналом и световым маячком. - В автомобиле в это время перевозили роженицу, - прокомментировала. - Наша машина двигалась со всеми необходимыми опознавательными сигналами, чтобы скорая помощь как можно быстрее смогла довезти женщину до родильного дома. Вообще, следует отметить, что сейчас многие водители не уступают место скорой помощи. Это просто возмутительно, так как зачастую несколько минут могут стоить человеку жизни. Как сообщили в ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк», вины со стороны водителя автобуса не было выявлено, так как автобус двигался по своему маршруту, а машина скорой помощи въехала в автобус сзади. Кто был виноват в ДТП, выясняется. Доктора отметили, что никто не пострадал. К слову, погода сегодня в Уральске резко изменилась - оттепель сменилась обильным снегопадом. Многие водители сменили зимнюю резину на летнюю. Поэтому сегодня, 31 марта, с утра в городе произошло множество мелких ДТП. Например, на омеговском мосту с утра было несколько небольших столкновений, а также многие авто просто не могли подняться на мост. Из-за этого на мосту образовалась огромная пробка.