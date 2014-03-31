Иллюстративное фото с сайта www.tver.ru Иллюстративное фото с сайта www.tver.ru В Макатском районе прокуратура провела проверку детских садов и школ на санитарную безопасность. В итоге в столовых обнаружены бактерии кишечных палочек, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным областной прокуратуры, в результате проверки столовых дошкольных учреждений и школ поселка Макат и Доссор были обнаружены бактерии кишечных палочек. Проверка проводилась в 9 школах и 4 детских садах района. Прокуратура приняла решение о приостановке их деятельности. Защищены конституционные права 936 детей. Также районным управлением защиты прав потребителей в межрайонный специализированный экономический суд внесено исковое заявление о приостановление деятельности объектов до полного приведения их в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Это не единичный случай. Месяц назад в областном центре проверка прокуратуры выявила подобные нарушения. Были проверены пять городских детских садов. В столовых двух дошкольных учреждений были обнаружены бактерии кишечных палочек. Кроме этого, в детских садах были найдены лекарства с истекшими сроками годности.