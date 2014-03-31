Фото с сайта www.sovross.ru Фото с сайта www.sovross.ru Сотрудники зоопарка Копенгагена умертвили четырех львов спустя месяц после убийства 18-месячного жирафа по кличке Мариус. На такой шаг в зверинце пошли, чтобы создать новый прайд, сообщает британская газета The Guardian В датском зоопарке убили двух пожилых животных — 16-летнего льва и 14-летнюю львицу — и двух 10-месячных львят. Сотрудники зверинца не стали устраивать из убийства зверей представления, как это произошло в феврале 2014-го с полуторагодовалым жирафом. Издание отмечает, что в Копенгагене умертвили тех самых львов, которые съели останки Мариуса. Убийство львов произошло незадолго до вселения в вольер молодого самца. В зоопарке оправдали смерти четырех животных поведением львов в прайде: при встрече с ними молодой хищник расправился бы и с пожилой парой львов и с их детенышами. Также в зоопарке заявили, что для семейства львов не нашли новое жилище.