Иллюстративное фото с сайта www.stanradar.com Иллюстративное фото с сайта www.stanradar.com По данным УЧС г.Уральск, вчера, 30 марта они зарегистрировали факт самосожжения. По словам главного специалиста УЧС г.Уральск Нурболата ЕГИНБАЕВА, вчера, 30 марта житель Уральска во дворе своего дома облил себя горючей жидкостью и поджег. Предположительно, мужчина поругался с родными. У пострадавшего обожжено около 20 процентов кожного покрова. Сейчас он находится в областной клинической больнице. - Акт самосожжения находится на стадии проверки, - рассказал Нурболат ЕГИНАЕВ.