Иллюстративное фото с сайта www.skillper.com Иллюстративное фото с сайта www.skillper.com 12 сайтов онлайн-казино закрыто по ходатайству сотрудников финансовой полиции по ЗКО. По данным пресс-службы ДБЭКП по ЗКО (финансовая полиция), 6 марта нынешнего года судом №2 г.Уральск было удовлетворено ходатайство финансовой полиции и решение уже вступило в законную силу. Департамент финансовой полиции по ЗКО продолжает выявлять сайты онлайн-казино, доступные в сети Интернет в Казахстане. Прокуратурой Уральска ходатайство финансовой полиции было поддержано и заявление о прекращении распространения на территории Республики Казахстан 12 сайтов онлайн-казино направлено в суд. К слову, в сентябре 2013 года по ходатайству департамента было закрыто 4 сайта онлайн-казино.