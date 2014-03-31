Иллюстративное фото с сайта en.wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта en.wikipedia.org По результатам продаж новых автомобилей в Казахстане за январь-февраль, на первом месте стоят автомобили марки Lada – 30,6% от доли всех продаж по республике, сообщает NUR.KZ. В связи с прекращением выпуска некоторых моделей, доля рынка снизилась на 7,2%, говорится в обзоре авторынка Казахстана за январь-февраль 2014 от Ассоциации казахстанского автобизнеса. Второе место по результатам 2 месяцев занимает бренд Chevrolet. По сравнению с аналогичными показателями предыдущего года, их доля увеличилась на 3,42%. На третьем месте находится бренд Hyundai, подняв свои продажи на 46,5%. Доля продаж казахстанских производителей увеличилась и составила 21,2%. Но первое место среди стран-производителей автомобилей занимает Россия - доля 56%, рост к АППГ составил 28%. На третьем месте находятся японские автомобили – 7,5%, затем следуют машины, произведенные в Великобритании – 4,6%. Благодаря введению нового технического регламента, продажа продукции из Узбекистана и Таджикистана существенно снизилась, так как эти автомобили не всегда проходят контроль. Больше всего автомобилей за период с начала года продавалось по цене от $10 до $15 тыс.