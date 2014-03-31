Иллюстративное фото с с сайта kapital.kz
С нового, 2015 года в Казахстане вводится всеобщее декларирование доходов населения, сообщает "Караван".
Как предполагается, такая мера позволит эффективнее бороться с коррупцией, а бюджет страны получит от граждан больше налогов. Однако реализация этих планов пока вызывает больше вопросов, чем ответов.
Первыми о своих доходах отчитаются госслужащие, работники нацкомпаний, госпредприятий и бюджетники. С 2016 года объявить о том, что у них имеется, обязаны будут и все остальные совершеннолетние граждане РК и лица, имеющие вид на жительство.
В декларации нужно будет отразить доходы и имущество (деньги, недвижимость, транспортные средства), суммы кредиторской и дебиторской задолженностей при превышении 160-кратной месячной заработной платы (это примерно 3 миллиона тенге) без уточнения источников благосостояния – их будут уточнять позднее. Кроме того, физические лица обязаны будут отразить сведения по ювелирным изделиям и драгоценным металлам, произведениям искусства и прочему имуществу в случае превышения их стоимости 20 тысяч долларов (в эквиваленте в тенге).
Всё это, по мнению разработчиков концепции, позволит решить две главные задачи: увеличить налогооблагаемую базу за счет полного охвата доходов граждан и сократить теневой рынок.
Планируется, что за счет полноты уплаты налогов физическими лицами рост поступлений в бюджет по индивидуальному подоходному налогу составит как минимум 10 процентов доходов бюджета страны.
Еще ожидается, что декларации помогут чуть ли не вдвое сократить теневой рынок. Сегодня он, по словам министра экономики и бюджетного планирования, составляет 20 процентов от ВВП.
Формально в Казахстане одни из самых низких налогов с физлиц. Что мы платим? Налог с дохода, налог с недвижимого имущества, транспортный налог. Общая налоговая нагрузка составляет 15–20 процентов. При этом половина доходов физлиц не облагается налогами, утверждает министр экономики.
В других странах, особенно в Европе и США, налоги с граждан гораздо выше. Во Франции и Швеции налоговая нагрузка может достигать 80 процентов от дохода. Именно это, кстати, вынудило известного французского актера Жерара Депардье пойти на эпатажный отказ от гражданства.
Как следствие, и бюджеты развитых стран формируются в основном из доходов с физлиц.
Так, поступления индивидуального подоходного налога (ИПН) в бюджете США составляют 60 процентов, в Великобритании, Швейцарии и Швеции – по 40 процентов.
В Казахстане картина прямо противоположная. Основным источником доходов бюджета остается корпоративный подоходный налог (КПН) – около 43 процентов от доходов государственного бюджета с учетом Нацфонда. А поступления индивидуального подоходного налога составляют всего 6 процентов.
"Когда говорят о введении всеобщего декларирования доходов, я сразу представляю 3 миллиона наших сограждан, которых Министерство труда отнесло к категории самозанятых. Как быть с ними? Ведь они практически не платят налоги, но пользуются всеми благами, на которые государство тратит бюджетные деньги – это системы образования, здравоохранения, дороги, безопасность. При декларировании доходов они также могут показать минимальные доходы и оставаться незаметными для налоговой системы. И если такая лазейка будет существовать для 3 миллионов человек, то почему ею не могут воспользоваться другие люди, у которых действительно есть что скрывать?" – сказала глава Центра социальных и политических исследований “Стратегия” Гульмира Илеуова.
Кстати, два из трех самозанятых – это жители села. И, по словам Досаева, наше село – просто черная налоговая дыра.
Больше половины доходов селян не облагается никакими налогами. Учитывая, что сельских жителей в стране 44 процента, можно уверенно говорить, что пятой части страны для налоговиков просто нет.
Как решить эту проблему? Жанар Джандосова, председатель фонда “Центр исследований “Сандж”, член общественного совета по вопросам противодействия коррупции и теневой экономике при финансовой полиции РК, уверена – тех же целей налоговая служба может достичь и без тотального декларирования.
Достаточно выделить группу риска. То есть тех людей, которые могут в силу своего положения получать высокие доходы и скрывать их. И главное – привлекать к этой работе население.
"Во время работы над законом о всеобщем декларировании доходов мы обнаружили, что для борьбы с коррупцией нет нужды заставлять сдавать декларации все 10 миллионов взрослых казахстанцев. Есть чиновники и работники предприятий с государственным участием, за действиями которых действительно необходимо наблюдать. Их всего 5–6 тысяч человек. Это политические госслужащие, акимы, министры и их заместители, ответственные секретари министерств, председатели комитетов, а также высшие чиновники администрации и канцелярии Премьера, судьи, депутаты, чиновники, в силу своего положения способные оказывать влияние на принятие решений, – рассказала Джандосова.
Кроме этого, считает эксперт, декларации необходимо публиковать в Интернете. Например, на сайте Налогового комитета с указанием места работы, должности и имени человека, который подал эту декларацию.
Ведь Налоговый комитет не обладает возможностями проверить декларируемую информацию, у него для этой работы нет ни сотрудников, ни ресурсов.
"Лучший контролирующий орган – это сам народ. Каждый желающий мог бы прочитать информацию на сайте и проверить, насколько честно живет тот или иной чиновник, совпадает ли указанное в декларации с реальным образом жизни человека, объяснимы ли происхождение его собственности, высокие расходы на обучение детей или отдых. В скандинавских странах, где наименьший уровень коррупции", – публикуется всё, вплоть до адресов указанной недвижимости.
В Казахстане, наоборот, принят ряд законов, например, о защите персональных данных, поправки в Уголовный кодекс по неприкосновенности частной жизни, за нарушение которой взимаются непомерные штрафы, а любые попытки раскрыть завесу таинственности караются уголовной ответственностью за клевету.
Интересно, что в проекте бюджета 2015 и 2016 годов рост налогов от физических лиц не предусмотрен. Доходы бюджета 2016 года указаны на уровне 6 триллионов 873 миллиарда тенге, а доходы с физических лиц – 4 миллиарда 126 миллионов тенге. Это все те же 6 процентов, что и в 2013 году.
То ли само Министерство финансов не верит в проект, то ли в бюджете страны не был учтен рост доходов от физлиц до 10 процентов?
В любом случае, похоже, мы еще не скоро почувствуем, насколько декларирование доходов сможет изменить ментальность наших граждан и предостережет иных чиновников от коррупции.