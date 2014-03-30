В этом году в Саратовской области впервые широко отпраздновали Наурыз. На праздник пригласили делегацию из ЗКО во главе с акимом. Во время празднования состоялись переговоры акима ЗКО и губернатора Саратовской области Валерия РАДАЕВА по вопросам Таможенного союза. - ЗКО граничит с 5 областями РФ, в том числе и с Саратовской областью. В последние годы мы наблюдаем хорошую динамику товарооборота, - сказал на встрече Нурлан НОГАЕВ. - Хочется отметить, что казахстанские товары широко представлены на рынках РФ, у нас большой потенциал экспорта экологически чистого мяса класса "ПРЕМИУМ". Мы уже зарекомендовали себя на рынках г. Москвы, Тольятти, Самары. Учитывая рынок Саратовской области, хотелось бы выставить свою продукцию и на ваших рынках. У нас есть определенные договоренности с реализаторами, мы также ставим вопрос реализации на ваших рынках мяса как по оптовым, так и по розничным ценам. По словам НОГАЕВА, в Россию планируется экспортировать мясо. В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий РАДАЕВ сказал, что они заинтересованы таким предложением. - Что касается постоянных мест на коммунальных рынках, даю поручение организовать реализацию казахстанской мясной продукции на прилавках коммунального рынка на постоянной основе, - заявил губернатор Саратовской области. - Что касается оптовых закупов, это довольно интересное предложение, которое мы также рассмотрим в рабочем порядке. Празднование международного праздника Наурыз прошло в г. Маркс Саратовской области. Статус международного этот праздник получил в ЮНЕСКО в 2010 году. В праздновании Наурыза в Марксе приняли участие представители казахской диаспоры из 30 районов - это около 5 тысяч человек, всего же в РФ проживают 800 тысяч казахов. На улице города были выставлены традиционные казахские юрты, также казахи показали свои национальные обряды и традиции. Горожане отметили, что так широко праздник никогда не отмечался ранее в регионе.