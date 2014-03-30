Фото с сайта elise.com.ua Фото с сайта elise.com.ua Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая намерена баллотироваться в президенты от возглавляемой ею партии "Батькивщина", заявила, что в случае победы на выборах она будет добиваться возвращения Крыма под юрисдикцию Киева, сообщает РИА-Новости. "Я не воспринимаю, что Крым уже потерян для Украины, и с этим нужно смириться. Я никогда с этим не смирюсь", — сказала Тимошенко, выступая в субботу на съезде "Батькивщины". Политический кризис разразился на Украине в конце ноября 2013 года, когда кабинет министров объявил о приостановке евроинтеграции страны. Массовые протесты, названные "евромайданом", прошли по всей Украине и в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв. 22 февраля в стране произошел насильственный захват власти. Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу государства, который впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. 27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк. Крым, в свою очередь, не признал легитимность новой власти и принял решение провести референдум о дальнейшей судьбе региона. Голосование прошло 16 марта. В бюллетень были внесены два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Большинство проголосовавших (96,77%) при явке в 83,1% высказались за воссоединение с Россией. Соответствующий договор был подписан 18 марта, впоследствии его одобрили Госдума и Совет Федерации. Они также приняли федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — республики Крым и города федерального значения Севастополь. Президент РФ Владимир Путин подписал оба документа. Также ранее Путин заявил, что проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права и Уставу ООН.