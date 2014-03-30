Иллюстративное фото с сайта www.vsyasol.ru Иллюстративное фото с сайта www.vsyasol.ru Заметный рост цен на продукты питания произошел за последнюю неделю по всей стране. В Астане стали дороже мука, сахар и перловка, а в Шымкенте - овощи, сообщает 31 канал. Впрочем, подорожание товаров первой необходимости перед повышением пенсий или социальных пособий стало уже казахстанской традицией. Пока казахстанцы ждут обещанного повышения пенсий и зарплат, их карманы стремительно пустеют. В Усть-Каменогорске подорожали не только  хлеб, молоко и яйца,  но даже непопулярная у населения ячневая крупа. "Подорожало практически все: молоко на 10 тенге подорожало, хлеб подорожает, сейчас вот продавцы предупредили, что вот на днях будет подорожание хлеба. Ячка - она и та подорожала!  Яйца на 30 тенге. Было 200, сейчас 230", - говорит Айгуль Калиаскарова, покупатель. В теплом Шымкенте рыночная стоимость огурцов и помидоров выросла на 10 процентов. Даже перекупщики жалуются, что оптовые цены этого марта буквально бьют рекорды. "Сегодня на 30-50 тенге подорожали. Поэтому сегодня продаем 550 помидоры, а брали 520. Яблоки мы вот всегда продавали по 250. Мы по 230 брали, а теперь по 250- 270 мы берем. Оптовики говорят, что все подорожало, доллар поднялся, расходов много", - отметила продавец. Карагандинка Динара Смагулова ведет собственный мониторинг цен и, начиная со дня девальвации, ежедневно звонит в акимат. По ее наблюдениям, в социальных магазинах продукты дешевле, но очень низкого качества, а в других торговых точках цены повышают буквально каждый день, говорит женщина. "Городской акимат по ценам. Девушка подняла трубку, я сказала по всем ценам: сахар, картофель, это все. Она объяснила:  "Сахара нет, склады пустые. Картошка 120 тенге, морковь 120". Она объяснила: "У нас стоят 2 тонны на складах, но она гниет.  И эту картошку и морковку никто не хочет покупать". И эту гнилую картошку с морковкой они отправляют в соц. павильоны. Поэтому там дешевле", - говорит Динара. Чиновники даже предложили  Динаре участвовать в рейдах специально созданных после девальвации мобильных групп. Ее слова подтвердились: цены действительно поднялись и на сахар, и на яйца. Меж тем, по словам сотрудников акимата, они по-прежнему следят за динамикой роста  цен на основные продукты питания в самых  крупных магазинах города и уверяют, что в этих торговых точках цены не выросли, а кое-где даже снизились. По данным чиновников, на сегодня антимонопольщики Караганды завели административные дела на шестерых оптовых поставщиков, которые необоснованно завышали цены. Сумму штрафа определит суд. А пока сотрудники акимтов просят жителей звонить по телефонам доверия и сообщать адреса торговых точек с завышенными ценами.