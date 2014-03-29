Новый прокурор Крыма Наталья Поклонская набирает все большую популярность в Сети. На днях одесский музыкант Саша Благов посвятил ей шуточную песню - "Ах, какая няша, прокурор Наташа". Клип на эту композицию за короткий срок набрал более одного миллиона просмотров в YouTube. Фото с сайта www.metronews.ru Фото с сайта www.metronews.ru 33-летняя блондинка уже стала звездой в Японии. Местные пользователи полюбили Наталью из-за характерной внешности, отвечающей стандартам женской красоты в японских мультфильмах - аниме. На ее фан-страницу в Facebook подписалось почти 88 тысяч человек. Сама Наталья говорит, что ее внешность обманчива и на самом деле она суровый прокурор. К слову, 27 марта Генпрокурор России Юрий Чайка повысил Наталью Поклонскую в звании. Теперь она является старшим советником юстиции. Ранее в Интернете бурно обсуждали фотографии Поклонской из ее страницы в "Одноклассниках" (ныне уже уделенной). Украинские СМИ посчитали некоторые снимки довольно "фривольными". Наталья Поклонская разведена, воспитывает дочь. Ее родители - пенсионеры, живут в Крыму. Оба ее деда погибли в годы Великой Отечественной войны, бабушка пережила немецкую оккупацию.