Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org В ЗКО за приобретение и сбыт наркотиков двух женщин осудили на 16 лет с конфискацией имущества. Гражданка РФ МАКАРОВА А. вступила в сговор с И. ИВАНОВОЙ для того, чтобы перевозить наркотики с Оренбургской области РФ в г. Уральск. В марте 2013 года МАКАРОВА, обещав согласно предварительной договоренности ИВАНОВОЙ вознаграждение в размере 70000 тенге за оказанную услугу, направила ее в Оренбургскую область РФ для приобретения героина в особо крупном размере для дальнейшего его перемещения из России в Казахстан. ИВАНОВА И. приехала в Оренбургскую область,  приобрела героин весом 701,44 грамма. Спрятав его под одеждой пересекла государственную границу. В этот же день неподалеку от г.Уральск она была задержана. Специализированным межрайонным судом по уголовным делам ЗКО  данные лица признаны виновными по ст. 250 ч.4 - "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено " и по ст. 259 ч.3 п.п. «а,в»  - "Незаконные приобретение, перевозка или хранение в целях сбыта, совершенные группой лиц по предварительному сговору". МАКАРОВА и ИВАНОВА приговорены к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.