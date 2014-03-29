Иллюстративное фото с сайта carapuz-crimea.com Иллюстративное фото с сайта carapuz-crimea.com В Атырау, катаясь на качелях, погибла 6-летняя девочка, сообщили в ДВД области. Трагедия произошла во дворе дома, в котором проживал ребенок, сообщает ИА "Казинформ". Веревка, на которой были закреплены качели, при катании обмотала шею ребенка. Когда дети, игравшие во дворе, заметили это, было уже поздно. Полиция по факту гибели ребенка проводит расследование.