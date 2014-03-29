- 26 марта мне позвонили в 15:15 из части, сказали что мой сын находится в плохом состоянии, - плача рассказывает мама погибшего. - Позже, минут через 20, мне позвонил некий Дамир и сказал, чтоб срочно выезжали в Кызылорду, так как Арыслан находится без сознания в реанимации. Почему мне раньше не сообщили? Я бы приехала и спасла своего сыночка. Он 22 марта звонил мне, сказал, что лежит с высокой температурой. Постоянно жаловался, что их там плохо кормят. Ему оставалось служить три месяца, постоянно говорил, чтоб я ждала его. Он с третьего раза только был призван на службу, в первые два раза в военкомате не подходил по состоянию здоровья. Мой ребенок погиб только из-за халатности врачей!самовольно взял в университете академический отпуск в 2013 году для того, чтобы пойти служить в армию. По словам начальника штаба, 18 марта 2014 года солдат пришел в санчасть и пожаловался на недомогание и высокую температуру, после чего его направили в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ. Там госпитализировать его отказались и направили в областной клинический центр города Кызылорда. В ОКЦ Арыслан получал лечение по поставленному ранее диагнозу. 26 марта родителям позвонил командир роты и сказал, что их сын находится в реанимации в коме, до этого момента родителям ничего не сообщали о здоровье Арыслана. 27 марта в 7:55 в ОКЦ констатировали смерть солдата. Ему был поставлен диагноз - двусторонняя пневмония. - На данный момент проводится служебное расследование, по его окончанию все виновные будут наказаны. Семье погибшего солдата АХМЕТОВА по закону будет оказана материальная помощь. Я соболезную всем родным и близким Арыслана. Подобная ситуация в нашей части впервые, - рассказал начальник штаба воинской части 5547, майор Бакытжан КУЛЬБАЕВ. Тело Арыслана было направлено в Уральск военным самолетом. На похороны прибыли трое офицеров из воинской части, в которой он служил. В семье АХМЕТОВЫХ Арыслан был старшим сыном, всего в семье трое детей.