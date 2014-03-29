Уборка мусора началась с окраин города. Работники горакимата, ЖКХ, ДЭП и студенты КазИИТУ вышли на субботник в мкр. Жулдыз. - Мы объявили месячник по уборке и озеленению города. В первую субботу мы уберем окраины, в последующую планируем начать высаживать лиственные деревья, - рассказал. - Сегодня все предприятия, учебные заведения вышли на уборку прилегающей территории. Вчера мы проехали по улицам данного микрорайона и в рупор объявили о субботнике, просили, чтоб жители поддержали нас и чистоту своего города, но как вы видите на уборку со всего Жулдыза вышли только двое жильцов. Мы уже второй год подряд приезжаем убирать эту часть пригорода, но картина повторяется, жители не заинтересованы в чистоте. Всего за сегодняшний день было вывезено 304 тонны мусора, в субботнике участвовали более 15 тыс. человек.