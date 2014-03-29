Действующий чемпион страны уверенно разобрался на своем поле с командой "Спартак" из Семея, сообщает портал PROСПОРТ. Хозяева поля открыли счет уже на 17-й минуте матча. Выход один на один реализовал Игорь ЗЕНЬКОВИЧ. Во втором тайме забил гол Павел ШАБАЛИН, а через 12 минут третий гол забил Игорь ЗЕНЬКОВИЧ. football1 football2 football3

