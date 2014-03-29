Стоит отметить, что Уральск впервые участвует в подобной акции. По словам директора ТОО «Жайык Жарыгы» Нура ТУЛЕУГАЛИЕВА, в городе отключат все освещение, кроме светофоров, во избежание аварий. - Данная акция сэкономит 40 тыс. тенге, это 5200 кВ, - сказал Нур ТУЛЕУГАЛИЕВ. Ровно в 20.30 на главных улицах города вдруг погасло все освещение. Без света Уральск находился ровно час. Уже в 21.30 свет включили.