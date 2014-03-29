Иллюстративное фото с сайта blender3d.org.ua Иллюстративное фото с сайта blender3d.org.ua В Атырау в доме номер 56 по улице Ауэзова выпала с балкона четвертого этажа и разбилась насмерть пожилая женщина. Трагедия произошла днем 28 марта. В настоящее время полиция устанавливает, самоубийство это или несчастный случай. Как пишет местное издание "Ак Жайык", погибшей оказалась 100-летняя Анфиса Зарщикова, которую накануне 8 марта поздравляли с юбилеем руководители области и города. Анфиса Исаковна родилась в 1914 году. Она пережила голод, войну, послевоенную разруху, и в свои 100 лет была в здравом уме и твердой памяти. Окруженная любовью и заботой семьи, на здоровье не жаловалась, но в юбилей на пожелания еще долгих лет отвечала, что устала жить.