Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz В Западно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. По данным областного филиала РГП "Казгидромет", 30 марта в Уральске и области ожидаются осадки, местами сильные. Местами усиление восточного ветра до 17-22 метров в секунду. В связи в этим в ДЧС намерены провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи, привести в готовность силы и средства ликвидации ЧС, обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава.