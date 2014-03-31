Иллюстративное фото с сайта smisl-jizni.ru Иллюстративное фото с сайта smisl-jizni.ru В случае легализации «легкой смерти» государству необходимо принять меры, чтобы обезопасить граждан от возможных злоупотреблений, считает бывший вице-министр сельского хозяйства Казахстана, блогер Марат Толибаев, передает ИА «NewTimes.kz». «Мне кажется, тот, кто был свидетелем (…) болезненных последних дней своих близких, тот навсегда стал сторонником эвтаназии, то есть возможности человека уйти в мир иной без мучений. Я тоже считаю, что в Казахстане нужно разрешить эвтаназию», — написал Марат Толибаев в понедельник на своей странице в Facebook. При этом, подчеркнул Толибаев, нужно принять меры, чтобы обезопасить граждан от возможных злоупотреблений, поскольку дело может дойти до убийств под видом эвтаназии. «Так как речь идет о самой важной ценности — жизни человека, а последствия таких действий непоправимы — необходимо законодательно закрепить строжайшие процедуры», — считает он. По мнению Толибаева, «эвтаназия должна применяться только в отношении взрослых и психически здоровых людей». «Во-вторых, эвтаназия применима только в случае неизлечимой болезни, сопровождаемой мучительными болями, или в случае необратимой комы. В третьих, решение об эвтаназии должно быть одобрено медицинским консилиумом в присутствии адвокатов и родственников больного. В-четвертых, такое решение для большей безопасности можно отнести к компетенции суда или присяжных заседателей. Возможны и другие способы гарантии. Все они стоят того, чтобы облегчить последние дни неизлечимо больных, наших бабушек, дедушек, родных и близких», — резюмировал М.Толибаев. Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. Пионером в области легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1984 году Верховный суд страны признал добровольную эвтаназию приемлемой. 1 апреля 2002 года эвтаназия в Нидерландах стала легальной. По данным Википедии, эвтаназия разрешена в Бельгии, Люксембурге, частично в США.