был задержан финполовцами из Атырау 28 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным АБЭКП, задержанный является членом организованного преступного сообщества экс-акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА. Жанболат ДЮСЕНБАЕВ был объявлен в международный розыск в сентябре 2012 года за хищение бюджетных средств в составе ОПГ Бергея Рыскалиева. В ближайшее время он будет этапирован в Атырау для проведения следственных действий.