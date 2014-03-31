Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу АБЭКП РК. Директор ТОО «АТГ-Курылыс» Жанболат ДЮСЕНБАЕВ был задержан финполовцами из Атырау 28 марта в  ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным АБЭКП, задержанный является членом  организованного преступного сообщества экс-акима Атырауской области Бергея РЫСКАЛИЕВА. Жанболат ДЮСЕНБАЕВ был объявлен в международный розыск в сентябре 2012 года за хищение бюджетных средств в составе ОПГ Бергея Рыскалиева. В ближайшее время он будет этапирован в Атырау для проведения следственных действий.