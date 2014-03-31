- Этот турнир проходит у нас в Казахстане уже 4 год, - рассказывает руководитель управления физической культуры, туризма и спорта области Азамат БЕКЕТ. - Будут участвовать лучшие спортсмены из 5 стран: Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии. Участвовать в таком турнире очень почетно, победители получают звание мастера спорта. Сегодня у нас открытие турнира, который продлится до 5 апреля. Перед началом боя всех собравшихся поприветствовал. Особую благодарность аким области высказал призерам олимпийских игр. Всем спортсменам пожелали удачи и легких побед. Всего в чемпионате примут участие 144 спортсмена, 13 из которых будут представлять нашу область. Бои будут проходить в 11 весовых категориях, участие принимают спортсмены разных возрастов, начиная от 17 лет и старше.