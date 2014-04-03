nigmatulin Фото с сайта www.on.kz Руководителем Администрации Президента назначен Нурлан Нигматулин, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. Нурлан НИГМАТУЛИН ранее был председателем мажилиса парламента. Он родился в 1962 году в Караганде. В разные годы занимал должность замакима города Астаны, вице-министра транспорта и коммуникаций, заместителя руководителя администрации президента Казахстана. С 2006 по 2009 годы работал акимом Карагандинской области. Затем трудился первым заместителем председателя партии "Нур Отан". С 20 января 2012 года - председатель мажилиса парламента пятого созыва, руководитель парламентской фракции НДП "Нур Отан" в мажилисе парламента. Также является членом Совета Безопасности Республики Казахстан. Предыдущий руководитель администрации президента Карим МАСИМОВ 2 апреля указом Главы государства был назначен премьер-министром Казахстана. 2 апреля прежний глава Кабмина Серик АХМЕТОВ подал в отставку. Согласно законодательству, его отставка повлекла за собой и прекращение полмоночий всего Кабинета министров, но с сохранением полномочий до формирования нового правительства.