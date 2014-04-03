В Актобе после годичного перерыва вновь продолжатся работы по ремонту многоэтажных жилых домов в рамках программы модернизации ЖКХ РК на 2011-2020 годы. Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу акима города. Программа работала в Актобе в 2011-2012 годах. В 2013 году ее приостановили - в республиканском бюджете не были предусмотрены целевые трансферты. В текущем году отремонтируют порядка 15 актюбинских многоэтажек. Планируется, что республиканский бюджет выделит на это 470 миллионов тенге. При этом в 11 домах заменят инженерные системы теплоснабжения. В 8 из них будут установлены автоматизированные тепловые пункты. Это оборудование позволяет экономить до 30% потребляемой тепловой энергии. Отметим, к ремонту домов приступят только после того, как проекты пройдут госэкспертизу и будут утверждены жильцами многоэтажек. Мария АБДРАХМАН