potopВ поселке Курашасай дороги развезло так, что к местной школе ни пройти, ни проехать. Городской отдел образования вынес приказ: с 1 по 5 апреля ученики Курашасайской средней школы не будут ходить на занятия. Причина - непролазные лужи, грязь и глубокие ямы в поселке. Как рассказали местные жители, в прошлом году в Курашасае проводили холодную воду и газ. Однако подрядчики не завершили работы в срок. В зиму село ушло с глубокими траншеями с проложенными трубами, которые не успели закопать из-за грянувших в декабре морозов. Теперь траншеи превратились в опасные для жизни ловушки, заполненные талой водой. Так, в пятницу одна из жительниц поселка забирала первоклассницу с занятий и провалилась с дочерью на пути домой в яму. К счастью, женщину и ребенка успели вовремя вытащить старшеклассники. Женщина упала в ледяную воду по пояс. Заместитель руководителя отдела образования Роза ТАСТАНБАЕВА сказала, что если к понедельнику ситуация с дорогами в поселке будет такой же сложной, внеплановые каникулы придется продлить. Что касается подрядчиков, они завершат работу, когда просохнет земля. Фото и видео предоставлено жителем поселка Курашасай