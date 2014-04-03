Фото с сайта mynews-in.net Фото с сайта mynews-in.net Ранее закадычные подруги – две умные российские телеведущие и светские львицы Тина Канделаки и Ксения Собчак – отныне заядлые враги. И если в женскую дружбу мало кто верит, то женской войны боятся даже самые большие оптимисты, передает STARSLIFE. Конфликт между Тиной и Ксюшей начался, да и продолжается по сей день в Интернете – на их страничках в Твиттере. Поводом стала запись Собчак, что Канделаки провела свой отпуск в Дубаи с главной Чечни Рамзаном Кадыровым. Тинатин сразу же отреагировала, обвинив Ксению в клевете и потребовав доказательств. При этом Канделаки даже предложила Собчак 500 тысяч долларов, если ее «твит» окажется правдивым. И хотя Ксюша пари не поддержала, она продолжила «твиттерную войну» с Тиной. Собчак написала, что Канделаки летает только частными самолетами, в чем ей помогает украинский олигарх Сергей Кучеренко, с которым их якобы связывает нечто большее, чем просто бизнес. Кучеренко женат, хотя и скрывает это. Тинатин возмутилась таким обвинением ее в связи с женатым мужчиной и в ответ выложила фотографии 9 женатых мужчин, с которыми у Собчак якобы были романы, и подписала: «Не вам, женщине, мастерски разрушившей несколько браков, обвинять меня в связях с мужчинами, тем более женатыми». При этом, Тина сказала, что если уж кому-то и быть моральным арбитром, то явно не Ксюше: «Мораль – это вообще не про вас».